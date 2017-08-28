أثنى أحد الحجاج القطريين المقيمين في السكن المخصص لبعثة ضيوف خادم الحرمين الشريفين من حجاج قطر في مكة، على حفاوة الاستقبال وتسهيل الإجراءات.
وأكد الحاج القطري سيد صالح المري، في لقاء مع قناة “سكاي نيوز”، أنه منذ دخولهم للمملكة عبر المنفذ الحدودي البري وحتى وصولهم إلى مكة المكرمة لم يجدوا أي مضايقات، مشدداً على أن السعوديين والقطريين مازالوا على عهدهم أنهم أخوة وأسرة واحدة.
وأشار إلى أن حفاوة الاستقبال والكرم لم تقتصر على الصعيد الرسمي فقط، بل إن أكثر ما يميز رحلتهم ترحيب السعوديين بهم في الشوارع، مبيناً أن السكن المخصص للحجاج القطريين على مستوى عالٍ من الرقي، ولم يروا مثل خدماته في حياتهم.
ونصح المري القطريين الراغبين في الحج بالإسراع إلى القدوم للمملكة، لأن فرصة الحج بمكرمة الملك سلمان بن عبدالعزيز، فرصة قدمت لهم على طبق من ذهب.
وفق “أخبار 24”.
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