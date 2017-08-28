أعلن المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أنه تمت مباشرة حالة الفتاة اليتيمة التي ظهرت في مقطع فيديو تشكو حالتها هي وإخوتها، وما يعانونه من ضيق العيش.
وقال المتحدث في تصريح له أمس (الأحد)، إنه تمت مباشرة الحالة وزيارتهم من قبل فريق مكتب الضمان، وجارٍ اتخاذ اللازم.
وكانت الفتاة قد ظهرت في المقطع تشتكي ظروفها الصعبة هي وإخوتها، وسوء الحال، طالبةً من ولاة الأمر النظر في وضعها، ومساعدتها بعد أن فشلت وإخوتها في الحصول على وظيفة تكفيها الحاجة، ليوجه أمير مكة بدارسة الحالة ومعالجتها.وفق “أخبار 24”.
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