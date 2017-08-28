قدمت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض اعتذارها لذوي شاب توفي في حادث مروري، بعد أن قام أحد أفرادها باستعراض جوال الشاب الذي كان يتلقى مراسلات من والدته بعد وفاته، ونشر المقطع عبر مواقع التواصل.
وأكد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض الرائد محمد الحمادي، أن ما قام به فرد الدفاع المدني تصرف فردي وغير مقبول، ولا يمثل رجال الدفاع المدني الحريصين على حرمة الأموات، ويبذلون ما في وسعهم لإنقاذ الأرواح.
وأضاف الرائد الحمادي أنه تم التعرف على مستعرض جهاز جوال الشاب المتوفى، وستتم معاقبته بموجب النظام، مقدماً تعازي كل منسوبي الدفاع المدني لأسرة الشاب.وفق “أخبار 24”.
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