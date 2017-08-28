تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة طفل نائم في حضن رجل أمن، أثناء عمليات بحث الدوريات عن ذويه.
وحازت الصورة إعجاب متداوليها، الذين أثنوا على ممارسات رجال الأمن الإنسانية، وجهودهم في العثور على المفقودين.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة طفل نائم في حضن رجل أمن، أثناء عمليات بحث الدوريات عن ذويه.
وحازت الصورة إعجاب متداوليها، الذين أثنوا على ممارسات رجال الأمن الإنسانية، وجهودهم في العثور على المفقودين.
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