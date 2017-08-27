تتقدم إدارة مستشفى الملك خالد بالخرج متمثلة بصحة الرياض بخالص التهاني والتبريكات إلى والدي الطفل المولود ، و ذلك بعودته سالما إلى أهله.
كما قد تقدم مدير المستشفى د/ عبدالله بن عمر البرناوي بالشكر والعرفان إلى كافة الجهات الحكومية المعنية و على رأسها محافظة الخرج ممثلة بسعادة محافظ الخرج الأستاذ: مساعد الماضي سلمه الله ومدير شرطة الخرج وذلك على الاهتمام البالغ و المجهودات الجبارة و التي ساهمت بفضل الله تعالى في عودة الطفل سالماً ( من هذه العملية المدبرة ) خلال أقل من أربع وعشرين ساعة .
كما نسأل الله العلي القدير أن يحفظ أبنائنا وأهالينا من كل سوء و أن يوفق ولاة أمرنا لكل ما يحبه ويرضاه .
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