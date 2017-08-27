ألقت شرطة منطقة الرياض اليوم (الأحد) القبض على المرأة المتورطة في اختطاف مولود حديث الولادة من مستشفى الملك خالد بالخرج الخميس الماضي.
وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أن الأجهزة الأمنية بمحافظة الخرج قد تلقت بتاريخ ٢-١٢-١٤٣٨هـ بلاغاً من النقطة الأمنية بمستشفى الملك خالد بالمحافظة عن اختطاف طفل حديث الولادة أثناء تواجده رفقة والدته بقسم الولادة.
وأضاف أنه نظراً لأهمية البلاغ وبشاعة الجرم فقد عملت شرطة المحافظة بتوجيه من أمير منطقة الرياض بالنيابة على استنفار كافة قواها الميدانية تساندها إدارة التحريات والبحث الجنائي بإشراف مباشر من قبل مدير شرطة المنطقة، حيث تم العمل على تفعيل غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة، وجرى تشكيل فريق عمل على قدر عالٍ من الكفاءة للبحث عن الطفل المختطف في جميع المحاور والاتجاهات في سبيل استعادته وضبط الجناه.
وتابع أن الجهود الأمنية أثمرت بعد تضييق الخناق على المشتبه بهم، العثور على الطفل بجوار أحد المساجد بالمحافظة، حيث تمت إعادته للمستشفى وتسليمه لذويه بعد التثبت من هويته من خلال مطابقة البصمة الوراثية.وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أنه رغم شُح المعلومات وندرتها فقد تواصلت الجهود الأمنية على مدار الساعة، وتمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة بعد تحقيق الاشتباه من ضبط المتهمة الرئيسية، وكافة أطراف البلاغ في فترة زمنية وجيزة وتسليمهم لمركز الشرطة المختص، وإشعار فرع النيابة العامة بالمحافظة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.
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