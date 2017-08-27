مكّن جهاز تتبع عبر الأقمار الاصطناعية من الوصول لسيارة “لكزس” فقدها صاحبها عند خروجه لأداء صلاة الجمعة.
وتم العثور على السيارة موديل 2015 في موقع على طريق الدمام، وأفاد حارس أمن كان قريباً من الموقع وفقاً لصحيفة “سبق” بأن شخصين في “سطحة” أنزلا السيارة وغادرا المكان.
وأظهر مقطع فيديو صورته إحدى كاميرات المراقبة قريبة من الجامع، توقف “سطحة” بجوار المركبة، حيث نزل منها شخصان وقاما برفع السيارة على مركبتهما والمغادرة.
وتحصلت الأجهزة الأمنية على هاتف سائق السطحة، وتم تحديد موقع سكنه، والقبض عليه وعلى مرافقه، وإيداعهما التوقيف بشرطة حي المنار، قبل أن يتم الإفراج عنهما بكفالة.
من جهته، أوضح صاحب السيارة أنه فقد مبالغ مالية، وإقامات، وأوراقا ثبوتية كانت بداخل السيارة.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج