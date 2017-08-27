أعلنت صحيفة “النادي” التي تصدر عن مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر، أن عددها الورقي الصادر اليوم الأحد ويحمل رقم 3530 هو آخر إصدار للصحيفة الرياضية.
واختتمت الصحيفة إصدارها الورقي بغلاف يحمل مانشيت عريضا بعنوان “استودعناكم الله” قائلة: “صحيفة النادي بنسختها الورقية تودع قراءها بعد 28 عاما”.
يشار إلى أن مؤسسة “عكاظ” للصحافة والنشر كانت قد أعلنت في وقت سابق أن إيقاف الصحيفة وتسريح العاملين فيها بسبب الأعباء المالية الكبيرة التي تسببت فيها على المؤسسة.وفق “أخبار 24”.
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