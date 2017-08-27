شيع أهالي الطائف اليوم الأحد جثمان شهيد الواجب الوكيل رقيب سعد بن مستور الحارثي الذي استشهد بالحد الجنوبي بمنطقة نجران.
وأقيمت صلاة الجنازة على الشهيد بعد صلاة الظهر في جامع العباس بمدينة الطائف، بحضور محافظ الطائف المكلف سعد الميموني وعدد من منسوبي القوات المسلحة والجهات الحكومية بالمنطقة.
وكان الوكيل رقيب سعد بن مستور الحارثي (27 عاما)، قد استشهد أمس السبت، في الحد الجنوبي بنجران، حيث كان يعمل في سرية الاستطلاع في باللواء السادس وهو متزوج ولديه طفلان.وفق “أخبار 24”.
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