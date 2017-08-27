عبّر الأمير الوليد بن طلال عن أمنيته بفوز الهلال بالبطولة الآسيوية والتي يشارك بها حاليًا، وذلك خلال لقاء عابر مع بعض مشجعي النادي في أحد الأماكن العامة.
وأظهر مقطع فيديو الأمير الوليد والمشجعين، ثم طلب منه أحدهم توجيه كلمه لنادي الهلال، وأعقبها بعبارة “نبي الآسيوية”، وشاركه باقي المشجعين، فيما رد عليه الأمير الوليد قائلًا “إن شاء الله”.
يُذكر أن نادي الهلال تعادل سلبًا مع العين الإماراتي ذهابًا في أبوظبي، وستقام مباراة العودة بالرياض لحسم التأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا.
وفق “أخبار 24”.
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