استقبل سمو أمير منطقة الرياض بالنيابة صاحب السمو الملكي الامير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز المواطن محمد الكعبي والد الطفل المخطوف بالخرج قبل يومين في ديوان سموه بالرياض .
بارك سموه لوالده عودة ابنه لحضنة واعدا أن يكون أمن المواطن وحفظ الأمن من أهم ما يحرص عليه القيادة ، فيما شكر والد الطفل الله عز وجل اولا ، ثم لولاة الامر الذين يحرصون على كل مايهم امن المواطن ، وشكر لرجال الامن الذين استطاعوا وبوقت قياسي القبض على الجناة .
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