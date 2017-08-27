نفّذت معسكرات الخدمة العامة التي تقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية لخدمة الحجاج، أمس، خطط إخلاء فرضية في معسكراتها الفرعية بمشعري منى وعرفات، بالتعاون مع الدفاع المدني وهيئة الهلال الأحمر السعودي، وذلك ضمن استراتيجية جمعية الكشافة في العمل المنهجي.
وأبدى الكشافة في خطة الإخلاء الوهمية استعداداً مميزاً للتعامل مع حالات الطوارئ والإسعافات الأولية؛ حيث تحرص الجمعية على تأهيل منسوبيها قبل قدومهم للمشاعر خاصة، كما أن كثيراً من مفردات الإخلاء تضمّها شارات الهواية التي هي أحد أهم عناصر الطريقة الكشفية العالمية.
وأفاد منسق الطوارئ في المعسكرات القائد الكشفي خالد السبيعي، بأن الجمعية تعمل على تطبيق مهام إدارة المخاطر بكفاءة ومهنية عالية لتحقيق أقصى درجات الحرص، خاصة بالتعامل مع حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية لدرء المخاطر وتخفيضها، وحفاظاً على حياة الكشافين والقادة، مشيراً إلى أن التطبيق الميداني يكون له دور كبير في ترسيخ المعلومات النظرية والتطبيقية التي تلقاها الكشافة والجوالة والقادة الكشفيون في قطاعاتهم بمختلف المناطق والمحافظات قبل توافدهم على معسكرات الخدمة العامة بالمشاعر المقدسة.
من جهة أخرى، نظّمت معسكرات الخدمة العامة التي تقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، حملة تطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، والحمى الشوكية، تستهدف فيها نحو 4500 مشارك بالمعسكرات.
وأوضح مسؤول شؤون المعسكرات عبدالله الخضير أن الجمعية وفّرت هذه اللقاحات بأعداد كافية، مؤكداً أهميتها في الوقاية -بمشيئة الله- من مخاطر الإنفلونزا الموسمية، والحمى الشوكية، وهو ما يسهم في المحافظة على صحة وسلامة المشاركين، وخلوّ المعسكرات من أية عدوى.
وأضاف “الخضير” أن الجمعية جهّزت 10 عيادات طبية في مكة المكرمة ومشعري منى وعرفات؛ لتقديم الخدمة العلاجية والوقائية والتوعوية لـ 4500 كشاف وجوال وقائد يعملون في معسكرات الخدمة التي تقيمها الجمعية لخدمة حجاج بيت الله الحرام.
وتابع: “العيادات تهدف إلى تعزيز صحة العاملين في معسكرات الخدمة العامة بالحج من قادة وجوالة وكشافة وعمال، حيث تقدّم لهم الرعاية الصحية والخدمات العلاجية الشاملة؛ للمحافظة على صحتهم وتقديم الخدمات الوقائية والتوعوية لهم؛ للارتقاء بالجوانب السلوكية”.
وبيّن: “الكوادر الطبية المؤهلة والتي تضمّ الجوالة من طب الامتياز بكليات الطب بجامعات المملكة تعمل على مراقبة بيئة المعسكرات والتغذية والمياه فيها، حيث تقدّم وفق جدول زمني محدد وبرامج توعوية تهتم بتنمية المعرفة الصحية لمنسوبي كل معسكر وتغيير سلوكهم إلى السلوك الصحي السليم للمحافظة على صحتهم ووقايتهم من الأمراض”، مشيراً إلى أنه يتم عبر اللجنة الطبية إقامة دورات تدريبية والتدريب على تقديم خدمة الإسعافات الأولية والوقاية من ضربات الشمس والتغذية الصحية المناسبة والنظافة العامة والشخصية.
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