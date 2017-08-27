قالت مصادر إن إدارة نادي الاتحاد تخوض حالياً مفاوضات مع قائد الفريق السابق محمد نور، من أجل تولي منصب إداري، والإشراف على الفريق الأول لكرة القدم مع أسامة المولد.
وأشارت المصادر وفقاً لصحيفة “البلاد”، إلى أنه في حال موافقة نور على المنصب وتفرغه للفريق في الفترة الحالية، فسيتم إلحاقه ببعثة الفريق إلى معسكر جبل علي لمباشرة مهام منصبه الجديد.
يذكر أن محمد نور أعلن اعتزاله لعب كرة القدم بعد مسيرة حافلة مع فريق الاتحاد حقق خلالها العديد من الألقاب، منها لقبان لدوري أبطال آسيا، و7 ألقاب للدوري السعودي، و3 ألقاب لكأس ولي العهد ولقب واحد لكأس خادم الحرمين الشريفين.
كما لعب محمد نور لفريق النصر لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، وتوج معه بلقب الدوري ولقب كأس ولي العهد.
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