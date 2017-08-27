أكد مدرب الفريق الكروي الأول بنادي النصر، ريكاردو جوميز، تحمله مسؤولية قرار منح اللاعبين راحة لمدة أسبوع، مشيراً إلى كون مباراة الباطن الودية لم تستغل بالشكل المنتظر من النواحي الفنية.
قال جوميز في تصريحات لإذاعة يو إف إم: ” أتحمل مسؤولية قرار منح اللاعبين راحة لمدة أسبوع، وذلك لقلة العناصر المشاركة في التدريبات، بسبب مشاركة الدوليين مع المنتخب”.
أضاف : ” مواجهة الباطن الودية لم تستغل بالشكل الجيد من النواحي الفني، ولا يمكنني التدخل في قرارات الحكام”.
أنهى جوميز، بقوله : ” معسكر أبوظبي تنقصه بعض الترتيبات، ويمكن لنادي النصر إقامة معسكر ناجح بالرياض”.وفق “هاتريك”.
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