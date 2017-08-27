أوقفت شركة المياه الوطنية الخدمة عن 4 أندية بدوري جميل، هي الهلال والنصر والشباب والوحدة، بسبب تراكم المديونيات لأعوام سابقة وعدم سداد المديونيات أو جزء منها مقابل خدمات المياه.
وأكدت مصادر، وفقًا لـ “سبق”، أن مديونيات الأندية الأربعة إضافة إلى ناديي الاتحاد والأهلي، اللذين أعيدت لهما الخدمة بعد إيقافها نظير سداد جزء من المديونية، بلغت 15 مليون ريال تقريبًا.
وأضافت أن ناديي الاتحاد والأهلي عليهما أن يستكملا سداد كامل المستحقات وجدولتها بانتظام، بعد سداد جزء من المديونية، وذلك بعد متابعة تحصيل مديونيات العملاء المتعثرين، والإجراءات المستمرة التي اتخذتها الشركة من فصل الخدمة عنهم لعدم السداد.
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