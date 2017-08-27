اقتربت إدارة النادي الأهلي من حسم مفاوضات الراعي الجديد للنادي، بعد أن وصلت إلى مرحلة متقدمة مع ثلاث جهات بحثت معها ملف الرعاية.
وأشارت مصادر أهلاوية، إلى أن ملف رعاية الأهلي ينحصر حاليًا بين بنك ساب وشركة أودي للسيارات، وخطوط الطيران أديل التابعة للخطوط الجوية السعودية، حيث إن عروضها تعتبر الأفضل حتى هذه اللحظة.
وتواصل الهيئة المالية في النادي الأهلي اجتماعاتها خلال الأيام المقبلة، من أجل موضوع العقد الجديد الذي يتوقع حسمه بشكل نهائي نوفمبر المقبل، في حال إتمام الاتفاق مع أي جهة من الجهات الراغبة في الرعاية.وفق “الرياضية”.
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