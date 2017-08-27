وثق مقطع فيديو متداول تعرض الحافلة التي تقل لاعبي الفريق الاول للمنتخب السعودي لحادث بسيط إثر اصطدام سقف الحافلة بالحاجز العلوي لمواقف الحافلات الخاص باستاد الملك عبدالله بن عبدالعزيز “الجوهرة”.
وأظهر المقطع وفقاً لـ “عين اليوم”، وصول الحافلة لاستاد “الجوهرة” مساء اليوم السبت وأثناء دخولها المواقف الخاصة بها اصطدمت بالسقف العلوي للمواقف ما أدى إلى توقفها.
يشار إلى أن المنتخب كان في طريقه لأداء المران الروتيني في محافظة جدة استعداد لمواجهة نظيره الإماراتي الثلاثاء المقبل بمدينة العين في الإمارات في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018.
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