تمكن فريق سعودي من جامعة الفيصل من الفوز بإحدى جوائز مسابقة دولية سنوية تنظمها شركة “شل” للسيارات الموفرة للوقود، وذلك بتصميم سيارة تمكنت من قطع مسافة 300 كلم بلتر واحد فقط من الوقود.
وقال قائد الفريق وطالب الهندسة الميكانيكية بالجامعة إبراهيم الفارس إن السيارة تتميز بأنها اقتصادية بوزن خفيف جداً، مبيناً أنهم أدخلوا عدة تعديلات على المحرك بتغير الضغط داخله، ما جعل السيارة تعتمد على الهواء أكثر من البنزين.
من جهة أخرى، يعمل فريقان آخر من الجامعة لتصميم سيارتين، الأول لتصميم سيارة للمشاركة في سباق عالمي يُقام ببريطانيا يشارك فيه 80 فريقاً من معظم الدول المتخصصة في صناعة السيارات، فيما يعمل الفريق الآخر لإنتاج سيارة تعمل بالطاقة الشمسية للمشاركة في منافسة ستُقام بتكساس بالولايات المتحدة.
وفق “أخبار 24”.
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