أكدت إمارة منطقة مكة المكرمة على رفض قبول الخطابات الرسمية الموقعة بـ”عنه” دون توضيح اسم الشخص الذي قام بالتوقيع.
ونوهت الإمارة الجهات الحكومية بالمنطقة إلى أنها لن تقبل الخطابات التي توقع نيابةً عن أصحاب الصفة الأصيلة التي لا يرد فيها اسم الموقِّع وصفته.
وطالبت، وفقا لـ”الحياة”، بضرورة كتابة اسم الشخص المكلّف بالتوقيع، مؤكدةً على إدارات ديوان الإمارة بالإضافة للمحافظات والمراكز، رفض قبول الخطابات الواردة لهم والتي لم يتم التقيد فيها بذلك.
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