بدأت يوم أمس السبت أعمال الجزء الأول من مشروع النقل العام بالقطارات في مكة المكرمة، بإطلاق أعمال إنشاء أنفاق “المترو” من خلال البدء بصبّ خرسانة جزء من مسار خط القطار “ب” الواقع ضمن مشروع طريق الملك عبدالعزيز.
وأوضح أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار أن طول المسار “ب” في المرحلة الأولى لمشروع النقل العام يبلغ 11 كم، يشمل سبع محطات تبدأ من محطة الجمرات “نهاية قطار المشاعر”، مروراً بحي الملاوي وشمال شرق الحرم المكي الشريف، ويستمر باتجاه غرب المسجد الحرام، حيث المحطة التبادلية المتقاطعة مع مسار القطار “ج”.
وأضاف أن مسار “ج” يبلغ طوله في هذه المرحلة 33 كم ويشمل 15 محطة، جزء منها تحت الأرض وجزء على الجسور، ويبدأ من جامعة أم القرى بالعابدية مروراً بحي العزيزية ثم يتجه إلى طريق المدينة المنورة، مروراً بجنوب وغرب الحرم المكي الشريف، ويستمر باتجاه طريق جدة السريع، وصولاً لمحطة جامع الملك عبدالله والمحطة التبادلية مع قطار الحرمين الواقعتين ضمن مشروع طريق الملك عبدالعزيز، وانتهاءً إلى ما بعد الطريق الدائري الثالث.
يذكر أن مشروع النقل العام بمدينة مكة المكرمة يتضمن إنشاء شبكة حافلات وقطارات (مترو) تغطي كامل المدينة، مكونة من أربعة خطوط مترو يصل مجموع أطوالها بعد اكتمالها 182 كيلو متراً، وتشتمل على 88 محطة.وفق “أخبار 24”.
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