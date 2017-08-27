قال والد الرضيع حديث الولادة، الذي تم اختطافه من مستشفى الملك خالد بالخرج، إنه وزوجته وطفلهما سيخضعون جميعاً لتحليل الـ “DNA”، ضمن إجراءات التعرف على المولود بعد العثور عليه.
وأضاف محمد الكعبي والد الرضيع، بحسب “عكاظ”، أن زوجته تعرفت على الطفل، إلا أن تحليل الـ “DNA” يأتي في إطار إجرائي حتى يتسنى لهما تسلّمه.
وأشار إلى أن صحة الطفل جيدة، بعد إجرائه فحوصات طبية بمستشفى الملك خالد، مبيناً أن المستشفى سيرسل عينات الدم إلى أحد مستشفيات العاصمة الرياض لتحليلها.
يذكر أن الجهات الأمنية نجحت في الوصول إلى المولود البالغ من العمر خمسة أيام في أقل من 24 ساعة من اختطافه ، وأعلنت شرطة الرياض عثورها عليه بأحد مساجد الخرج وأنها تعرفت على الخاطفة وتواصل عملية البحث للقبض عليها.
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