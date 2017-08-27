عبّر حاج أرجنتيني يدعى “روبن خطيب” عن سعادته البالغة لوصوله إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، على نفقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لدرجة لم يستطع معها وقف دموعه.
وبيّن خطيب، وهو عضو الكونغرس الأرجنتيني، أنه تفاجأ باتصال من رئيس المركز الإسلامي في الأرجنتين، يخبره بمنحه فرصة الحج هذا العام على نفقة الملك سلمان، لافتاً إلى أن قضية الحفاظ على الإسلام في دول أمريكا اللاتينية تعتبر مسألة صعبة في حد ذاتها، فضلاً عن أنه كان يأمل في أداء فريضة الحج يوماً ما.
وأشار إلى أن والده حضر إلى الحج منذ عقود على نفقة الملك سعود، رحمه الله، وها هو اليوم يحظى بنفس الفرصة التي حظي بها والده.
وفق “أخبار 24”.
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