تنازل أولياء دم من عائلة الروابي في عفيف عن قاتل ابنهم لوجه الله تعالى، بعدما زارهم في منزلهم الأمير تركي بن عبدالله، وبمعيته عدد من شيوخ القبائل مساء أمس السبت.
وتمكن الأمير تركي بن عبدالله، وفقاً لـ “سبق”، من إقناع محمد بن دليم الروابي بالتنازل عن قاتل ابنه، لتنجح مساعي طلب العفو التي قادها عدد كبير من شيوخ القبائل.
ويظهر مقطع فيديو حديث الأمير تركي بن عبدالله مع محمد الروابي، مؤكداً أنه يعلم صعوبة اتخاذ قرار العفو، غير أن الأمور الكبيرة تصغر عند الرجال وأولياء الدم أهل لذلك، وهو ما دعاه لطلب عفوهم عن رقبة القاتل.
يشار إلى أن حادثة القتل هذه وقعت في محافظة عفيف عام 1435هـ، وصدر فيها حُكم شرعي بالقصاص من خالد بن فيصل العازمي، حتى قبل أولياء الدم شفاعة الأمير تركي بن عبدالله.
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