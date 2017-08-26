أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمراً ملكياً اليوم (السبت) بترقية ثلاثة قضاة وتعيين قاضيين في ديوان المظالم.
صرح بذلك رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، مبيناً أن الأمر الملكي الصادر تضمن ترقية قاضٍ إلى درجة قاضي استئناف وترقية قاضيين إلى درجة قاضٍ /أ ، وتعين قاضيين على درجة ملازم قاضٍ.
وأكد اليوسف أن هذا الأمر الملكي الكريم بالترقية والتعيين يأتي امتداداً لحرص خادم الحرمين على دعم مرفق قضاء ديوان المظالم, للوصول به إلى التطلعات السامية للقيادة الرشيدة في تحقيق قضاء عادل ناجز.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج