طالب المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر بعدم السفر بالهوية الوطنية الملونة خارج المملكة للدول التي تقبل السفر بها، لأنها غير صالحة للسفر، وإنما يجب أن تكون الإصدار الأخير من البطاقات الذكية غير الملونة.
وأضاف أنه على المواطنين عدم حمل الهوية الوطنية خلال السفر إلى دول غير مجلس التعاون لأنها بلا فائدة، وستكون عرضة للفقدان أو السرقة، فهي وسيلة إثبات داخل المملكة فقط، كما أن سجل الأسرة وسيلة إثبات للتابعين داخل المملكة فقط ولا تقبل خارجها نهائياً.
وأشار الجاسر إلى أنه يجب على كل مواطن فقد أي من وثائقه الصادرة من الأحوال المدنية الإبلاغ فوراً عبر “أبشر”، لإيقافها ومنع العابثين من استخدامها وإخلاء مسؤوليته قانونا، موضحاً أنه بالطبع الإبلاغ الكترونياً من خارج المملكة.وفق “أخبار 24”.
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