أحبط جمرك حالة عمّار على الحدود الشمالية الغربية من المملكة، محاولتين لتهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت 41,446 حبة، عُثر عليها مُخبأة في مركبتين قدمتا إلى المملكة عبر المنفذ.
وأوضح خالد الرميح مدير عام الجمرك في تفاصيل المحاولة الأولى أنه قدِمت للجمرك مركبة من نوع “خصوصي” بقيادة أحد المسافرين، وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية للمسافر ومركبته تم العثور على 16,913 حبة كبتاجون، كانت مخفية في المركبة بداخل مخبأ تم إعداده وتجهيزه لغرض التهريب في التجويف الخاص بقاعدة “حزام الأمان” من الجانبين.
وأضاف أنه في المحاولة الثانية عُثر على 24,533 حبة كبتاجون في مركبة أخرى قدِمت للجمرك من نوع “خصوصي” حيث تم إخفاؤها في مخبأ بجانب الإطار الاحتياطي للمركبة.وفق “أخبار 24”.
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