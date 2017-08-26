تواصلت إدارة الاتحاد مع رئيس نادي نجران يوم أمس وتوصل الطرفين لإتفاق حول المستحقات وسيتم إنهاء القضية خلال اليومين القادمين.
حيث وافقت إدارة نادي نجران على جدولة مستحقات صفقة إنتقال الاعب عوض خريص والبالغة مليون و٧٥٠ الف ريال وسيتم سحب الشكوى من غرفة فُض المنازعات،
هذا وقد أنهى أنمار الحائلي القضايا الخارجية وتبقى المطالبات الداخلية فقط للحصول على الرخصه الاسيوية.
حيث ان المطالبات الداخليه تفوق 30 مليون .. ومهلة الاتحاد الاسيوي ستنتهي بعد 6 ايّام وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2014 في عهد إدارة إبراهيم البلوي .وفق “أخبار 24”.
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