لم تثنِ القائد الكشفي بتعليم مكة (عبدالله بشير) والمشارك بحج هذا العام 1438 بمجموعة جنوب شرق اسيا من اكمال مهمته رغم الاصابة التي تعرض لها ثالث أيام المعسكر بعرفات ، والتي شخصها الطبيب بشعرٍ في الكف الأيمن ، ويتطلب الراحة لفترة لا تقل عن اسبوعين .
القائد “بشير” الذي عبّر عن أن الأمر لا يستوجب كل هذا الكلام ، فما فعلته وسيفعله أي قائد كشفي او مواطن سعودي يشارك في خدمة دينه ووطنه ومليكه ، وخدمة الحجاج أكبر شرّف ، ويكفينا في ذلك ما اتخذه سيدي الملك سلمان بن عبدالعزيز كونه يحمل أشرف لقب “خادم الحرمين الشريفين” ، ونحن مستمرون في خدمة الدين والوطن .
كان “بشير” والذي شارك عدة سنوات في الحج ، قد أشرف على جوالة العشائر يوم أمس ، وقدّم الفطائر والعصائر لابنائه الكشافين قبل خروجهم للمسح الميداني .
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