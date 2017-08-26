وقعت إدارة فريق القنيطري المغربي في خطأ فادح هو أقرب إلى الفضيحة وفق ما أشارت له وسائل الإعلام المغربية ويتمثل في وضع شعار نادي الاتحاد السعودي على واجهة تذاكر المباراة التي جمعت فريق القنيطري ضد فريق الاتحاد البيضاوي التي أقيمت يوم الثلاثاء لحساب ذهاب دور السادس عشر كأس العرش المغربي.
وأخطأت إدارة فريق القنيطري في وضع شعار الاتحاد البيضاوي ووضع بدلا عنه شعار فريق الاتحاد السعودي وهو الخطأ الذي استنكرته جماهير الاتحاد البيضاوي وترك أكثر من علامة استفهام حول التسيير الاحترافي الذي ينشده له الاتحاد المغربي لكرة القدم.وفق “النادى”.
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