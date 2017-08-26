كشفت مصادر أن إدارة نادي الهلال شرعت في رفع شكوى رسمية للجهات المختصة، ضد لاعب دولي سابق اتهم النادي بدفع “رشوة” للاعب النصر عوض خميس، عبر برنامج رياضي في إحدى القنوات الفضائية.
ووفقاً لما أورت به إذاعة ” يو أف أم ” عبر حسابها الرسمي ” تويتر “: أن ” الإدارة القانونية في نادي الهلال رفعت شكوى رسمية ضد أحد اللاعبين الدوليين السابقين , و عن سبب الشكوى بعد قيام الاعب باتهام إدارة نادي الهلال بدفع رشوة لعوض خميس لاعب النصر “.وفق “أخبار 24”.
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