كشفت مصادر أن وزارة التعليم تعتزم إطلاق مشروع لتنظيم اختبارات وطنية لطلاب الصفين الرابع الابتدائي والثاني المتوسط، في مواد العلوم والرياضيات والقراءة، وذلك في العام الدراسي المقبل.
وذكرت المصادر، وفقا لـ”مكة”، أن هذه الاختبارات تستهدف عينات من مختلف المناطق في المراحل الدراسية المستهدفة، وتؤخذ نتائجها كمؤشرات لمخرجات التعليم، وستُضمَّن نتائجها في تقارير تُقدَّم للوزارة وإدارات المدارس والمعلمين، بجانب تقارير إعلامية لوسائل الإعلام.
وكان المدير التنفيذي للمركز الوطني للقياس والتقويم الأمير فيصل بن مشاري، افتتح ورشة عمل عُقدت مؤخراً بمقر المركز في الرياض، بمشاركة عددٌ من المعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات، لمشروع الاختبارات الوطنية.
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