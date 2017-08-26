اكتمل وصول قوات الحرس الوطني المشاركة في تأمين موسم الحج هذا العام، لمكة المكرمة، وذلك استعداداً لبدء المهام الموكلة إليها.
وأظهر مقطع فيديو، نشره المتحدث الرسمي باسم وزارة الحرس الوطني الرائد محمد العمري، لحظة وصول القوات والمركبات والمعدات الخاصة بالقوات لمعسكر الحرس الوطني بحي الشرائع.
كما تضمن المقطع جانباً من التدريبات المتقدمة التي تلقتها القوات، بما يمكنها من تأدية الواجبات المكلفة بها خلال موسم الحج.وفق “أخبار 24”.
استعدادات قوات الحرس الوطني المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن لحج هذا العام ١٤٣٨هـ#السعودية_ترحب_بالعالم pic.twitter.com/6EKd1212ZZ
— الرائد . محمد العمري (@mohmmad6060) ٢٥ أغسطس، ٢٠١٧
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