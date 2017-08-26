أعلن حساب “صوت المبتعث” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم السبت، العثور على المبتعث المفقود ماجد العتيبي.
وكان العتيبي، الذي يدرس بجامعة كنتاكي، اختفى السبت الماضي في ظروف غامضة بعد وصوله مطار شيكاغو الدولي، قادماً من ولاية تينسي، وكان يفترض أن يستقل رحلة تنقله من شيكاغو إلى الرياض عبر العاصمة الإماراتية أبوظبي، ولكن أخاه أكد أنه كان بانتظاره بمطار الرياض لكنه لم يصل.
وفيما لم يوضح حساب “صوت المبتعث” تفاصيل العثور على “العتيبي”، أكد ناشطون أنه بخير وصحة جيدة وأنه اتصل بذويه لطمأنتهم على سلامته.وفق “أخبار 24”.
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