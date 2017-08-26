أفادت مصادر أن شركة الاتصالات السعودية “stc” تعتبر المشتري المرجح لحصة شركة “أوجيه تيليكوم” في شركة “ترك كوم”، والتي تبلغ 55%، مبينةً أنه في حال فشل المفاوضات قد تتدخل الحكومية التركية وتشتري الحصة.
وكانت شركة “أوجيه تيليكوم” التابعة لشركة “سعودي أوجيه”، وفقاً لـ”الحياة”، تخلفت عن سداد ديون تصل 290 مليون دولار في شهري سبتمبر ومارس الماضيين.
وبحسب المصادر، فإنه لا يوجد سوى شركة الاتصالات السعودية جهة مؤهلة لشراء حصة شركة “أوجيه تيليكوم” في شركة “ترك تيليكوم” لتشغيل الهاتف الثابت بتركيا، ورغم وجود بعض الشركات الخليجية المهتمة بالصفقة إلا أن المفاوضات ماضية فط مع شركة الاتصالات السعودية.
يذكر أن شركة البناء السعودية “سعودي أوجيه” العملاقة تعاني منذ مدة من مشكلة إعادة هيكلة ديونها، التي تجاوزت مليارات الدولارات.وفق “أخبار 24”.
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