أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، اليوم الجمعة تعميماً شددت فيه على خطباء وأئمة الجوامع والمؤذنين بإقامة صلاة الجمعة المقبلة التي تتوافق مع أول أيام عيد الأضحى المبارك.
جاء تعميم الوزارة عطفاً على ملاحظتها إقدام الخطباء على عدم إقامة صلاة الجمعة وترك الناس يصلونها ظهراً إذا توافقت مع يوم عيد الأضحى، مؤكدة أن هذا الفعل مخالف لهدي النبي- صلى الله عليه وسلم – وخلاف الفتاوى الصادرة من أهل العلم.
وشددت الوزارة على عدم تحويل صلاة الجمعة إلى ظهر، وعدم فتح مساجد الفروض وقت الظهر اتباعاً للسنة، ليتمكن من لم يصلِ العيد من أداء فرض الجمعة وحتى لا يقع في الحرج.وفق “أخبار 24”.
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