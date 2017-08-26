ألقت شرطة محافظتي المخواة وقلوة في الباحة، القبض على 4أشخاص؛ إثر سرقتهم 4 سيارات وإحراقها.
وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الباحة العقيد سعد صالح طراد، أن الجهات الأمنية في شرطة محافظتي المخواة وقلوة أوقعت بأربعة أشخاص بعد ورود عدة بلاغات متفاوتة من المجني عليهم تفيد بسرقة سياراتهم.
وأشار طراد بحسب صحيفة “الرياض” إلى أنه وبتكثيف البحث تم العثور على السيارات المبلّغ عنها في مواقع مختلفة وقد تعرضت جميعها للاحتراق”، لافتًا إلى أن مدير شرطة الباحة اللواء علي بن محمد آل هادي وجه بتشكيل فريق عمل مشترك من شرطة المحافظتين لسرعة القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة.
وبيّن أن سرعة التحريات ساهمت بشكل كبير في حصر الاشتباه في أربعة من المواطنين تتراوح أعمارهم ما بين “17 – 19” عاماً، ومن خلال متابعتهم تم رصدهم وهم يقومون بمحاولة سرقة أحد المنازل وتم القبض عليهم.
وبسماع أقوالهم الأولية اعترفوا بسرقة 4 سيارات قاموا باستخدامها ثم بعد ذلك أحرقوها، وتم اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة وإحالتهم للنيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج