تفقد نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر، الصالات المُخصصة لاستقبال أفواج الحجاج في مطار الملك عبدالعزيز بجدة، داعياً المسؤولين إلى تقديم أفضل الخدمات للحجاج وتسريع الإجراءات الخاصة بهم.
وأظهر مقطع فيديو متداول الأمير عبدالله بن بندر، وهو يتابع بنفسه وصول الحجاج، ويوجه المسؤولين لبعض الملاحظات التي تسهم في تسريع إجراءات دخولهم، كما حرص على لقاء عدد منهم، والاستماع لملاحظاتهم وللعوائق التي تعطل خروجهم من المطار.
وفق “أخبار 24”.
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