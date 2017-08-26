أكد مسؤول الشؤون الفنية في جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور سعد الغانم، أن الجمعية أخضعت 4500 كشاف للاختبارات الخاصة بأعمال المسح والإرشاد في المعسكرات المقامة بمكة المكرمة، والأماكن المقدسة؛ لقياس مهاراتهم وقدراتهم في التعرف على معالم مشعري منى وعرفات؛ حتى يكونوا في خدمة ضيوف الرحمن، بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة.
وأشار إلى أن الهدف من الاختبارات هو تقديم حلول شاملة لقياس المعارف والمهارات والقدرات الكشفية وتقويمها، وتحديداً في أعمال المسح والإرشاد، وكذلك رفع مستوى المعرفة بالحركة الكشفية، سعياً إلى أن تكون مرجعاً في القياس والتقويم، لدعم البحوث والدراسات العلمية.وفق “أخبار 24”.
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