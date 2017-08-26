علق الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني، على قیام السلطات القطرية بحجب الرقم المجاني للجنة “خدمات الشعب القطري” مؤخراً، التي شكلت بناًء على أوامر خادم الحرمین الشريفین الملك سلمان بن عبدالعزيز، داعياً إلى رفع الحجب لاستكمال اللجنة جهودها.
وقال آل ثاني عبر صفحته بـموقع “تويتر”: “أرجو من المسؤولين في قطر رفع الحجب عن الرقم المخصص لغرفة عمليات خدمة الشعب القطري في السعودية، ولعله خطأ غير مقصود إن شاء الله”.
وأضاف أن الحجاج القطريين الذين وصلوا إلى المملكة لأداء الفريضة من جميع أنحاء العالم وصل عددهم إلى ٩٠٢ حاج، مثمناً الجهود التي بذلت في إطار تسهيل وصولهم إلى المملكة.وفق “أخبار 24”.
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