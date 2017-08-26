هاجمت لبؤة مفترسة شاباً في العقد الثاني من العمر بمتنزه رغدان في مدينة الباحة؛ حيث سببت له كدمات وخدوشاً بأنحاء متفرقة من جسده، نُقل على إثرها إلى المستشفى.
وأوضح والد الشاب، ويدعى سعد الزهراني، بحسب “سبق”، أن أسرته كانت تقضي وقتاً ترفيهياً داخل المتنزه قبل أن يقترب نجله من الركن الخاص باللبؤة؛ حيث طمأنه مدربها أنها أليفة ولا ينتج منها تصرفات مؤذية، لافتاً إلى أن نجله اقترب منها بصورة أكبر ليفاجأ بهجومها عليه وافتراس أجزاء من جسده وتمزيق ملابسه.
وأشار إلى أن اللبؤة كادت تقتل نجله لولا تدخل بعض المتواجدين بالمكان، مبيناً أنه سيرفع دعوى ضد المُتسبب في الأمر وسيطالب خلالها بتعويض عن إصابة نجله، منوهاً في الوقت نفسه إلى عدم تلقيه أي اتصالات من القائمين على المتنزه لتقديم تفسير أو اعتذار بشأن الواقعة.
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