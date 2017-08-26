فُقد طالب سعودي مبتعث إلى الولايات المتحدة الأمريكية أثناء وجوده في مطار شيكاغو الدولي، حيث كان من المفترض أن يغادر على رحلة متجهة إلى أبوظبي؛ إلا أنه لم يصعد للطائرة.
وتبحث الجهات الأمنية في أمريكا بالتعاون مع السفارة السعودية عن الطالب ماجد العتيبي الذي لم يُعثر عليه حتى الآن، رغم مرور ما يقارب أسبوعاً كاملاً على فقدانه.
وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن العتيبي يدرس في ولاية تينيسي وكان وصوله لشيكاغو في ولاية إلينوي على متن رحلة ترانزيت متجهة إلى الإمارات؛ لكن أثره فُقد بعد وصوله للمطار، ولم يستطِع ذووه وأصدقاؤه التواصل معه بعد ذلك.وفق “أخبار 24”.
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