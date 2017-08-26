نفى القنصل السعودي في مومباي سعد القرني، اليوم (الجمعة)، ما نُشر في إحدى الصحف الهندية حول تعرض القنصلية لنصب من هندي يملك شركة سياحية بعدما وعد موظفي القنصلية بتوفير خادمات منزلية على مدار الساعة واستولى على مبلغ يزيد على 90 ألف ريال.
وقال إن ما نُشر حول هذا الموضوع غير صحيح، موضحاً، بحسب “عاجل”، أن الواقعة تتعلق بمواطن ومواطنة قدما شكواهما للقنصلية قبل سنة، وأفادا بأن أحد مكاتب الاستقدام تسلم منهما مبالغ مالية وماطل في توفير العاملات، واختفى المسؤولون عنه بعد ذلك.
وأضاف أن القنصلية تابعت الشكوى مع الجهات الأمنية ضد المكتب، وتمكنت السلطات من القبض على أحد المتهمين يوم أمس (الخميس)، ولا تزال التحقيقات جارية في القضية.
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