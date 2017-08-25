أصدرت أمانة المدينة المنورة، اليوم (الجمعة)، بياناً حول تصريحات أحد موظفيها السابقين الذي قال إنه فُصل من عمله بطريقة مخالفة للأنظمة بعدما أبلغ هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) عن مخالفات وقعت فيها الأمانة.
وقالت الأمانة إن قرار فصل الموظف كان بسبب غيابه بدون عذر لأكثر من ثلاثين يوماً، موضحة أن إجراءات فصله كانت وفق لائحة إنهاء الخدمة الصادرة من وزارة الخدمة المدنية.
وأضافت أنها استوفت الإجراءات اللازمة والتحقيقات المطلوبة قبل اتخاذ قرار فصل الموظف المذكور، الذي صرح لإحدى الصحف بأن قرار فصله كان انتقامياً، بعد إبلاغه عن تعاقد الأمانة مع وافدين على وظائف رسميةومع مستشارين تصرف رواتبهم من عقود المشاريع.وفق “أخبار 24”.
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