أصدر وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني توجيهاته لجميع كتابات العدل في المملكة بإعفاء شركات التمويل العقاري الراغبة في نقل ملكية العقارات إلى المشترين من شرط إحضار وسائل دفع مصدقة بكامل قيمة العقار.
وتضمن التوجيه الصادر اليوم الجمعة أن تضاف القيمة الكاملة للعقار في المبايعة، ويوضح من خلال إفادة مختومة من شركة التمويل أن القيمة دُفعت على أقساط شهرية وانتهت بتاريخ محدد.
وتهدف هذه التوجيهات إلى تسهيل نقل ملكية المنازل، وذلك بعدما اشتكت عدد من شركات التمويل من اشتراط بعض كتابات العدل لإحضار وسائل دفع مصدقة موضح فيها كامل قيمة العقار، في حين أن العقارات التي تبيعها شركات التمويل تُحصّل قيمتها بالتقسيط وليس دفعة واحدة.وفق “أخبار 24”.
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