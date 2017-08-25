ذكرت مصادر أن إدارة النصر، قررت تقديم شكوى رسمية ضد رئيس دائرة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم حمد الصنيع، إثر عدم السماح للنادي بالتسجيل رغم سداده رواتب لاعبيه وإنهاء القضايا المرفوعة بحقه لدى غرفة فض المنازعات.
وأوضحت بحسب صحيفة “الرياضي” أن الصنيع رفض منح النصر رخصة التسجيل بسبب شكوى رفعها حارس الفريق الكروي الأول عبدالله العنزي طالب من خلالها بفسخ عقده ومنحه الرواتب المتأخرة ومقدم العقد، وهو الأمر الذي رفضه النصر بداعي أن القضية منظورة لدي الغرفة ولم يتم حسمها.
يشار إلى أن اتحاد كرة القدم كان قد أعلن مؤخرا أن نادي النصر قدم الحوالات البنكية للرواتب وسدد كامل قرارات غرفة فض المنازعات، مؤكداً أنه بذلك يستطيع التسجيل.
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