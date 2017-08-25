في أقل من 24 ساعة، تمكنت فرق البحث الجنائي بمحافظة الخرج من العثور على المولود الذي تم اختطافه، مساء أمس الخميس من مستشفى الملك خالد.
وأوضحت مصادر أن المولود الذي يبلغ من العمر 3 أيام تم العثور عليه وهو بصحة جيدة، بعد استخدام الجهات الأمنية كاميرات المستشفى والتعرف على الخاطفة.
يشار إلى أن كاميرات المراقبة بالمُسْتَشْفَى بينت أن المرأة لا تعمل بالكادر التمريضي في المستشفى حسبما ادعت، حيث غادرت وهي تخبئ المولود داخل كيس كان بحوزتها.وفق “أخبار 24”.
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