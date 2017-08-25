توقع نظام الإنذار المبكر، التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات البرد على منطقة مكة المكرمة.
وأوضح أن الحالة المطرية ستشمل مكة، وجدة، والطريق الواصل ما بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، والهدا بالطائف، واصفا حالة الأمطار بالغزيرة والمصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.
وحددت “الأرصاد” الفترة الزمنية للحالة المطرية التي تشهدها منطقة مكة المكرمة، فيما بين الساعة الخامسة مساءً وحتى التاسعة مساء اليوم الجمعة.وفق “أخبار 24”.
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