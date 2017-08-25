قال أحد موظفي أمانة المدينة المنورة إنه تلقى قراراً بالفصل من العمل بالأمانة، مبيناً أن ذلك تم على خلفية إبلاغه هيئة مكافحة الفساد عن مخالفات نظامية وفساد بالأمانة.
وقال الموظف إن قرار الفصل تم بهدف الانتقام والتشفي منه لإبلاغه “نزاهة” بتعيين الأمانة وافدين على وظائف رسمية، وتعاقدها مع مستشارين تصرف رواتبهم من عقود المشاريع، نافياً وفقاً لصحيفة “عكاظ” صحة فصله للتغيب عن العمل.
وأضاف أن قرار الفصل لم يستند لأنظمة الخدمة المدنية، إذ لم يتم التحقيق معه، أو توجيه أي إنذار رسمي له بشأن تغيبه عن العمل.
من جهته، نفى أمين المدينة المنورة المهندس محمد العمري علمه بقرار فصل الموظف، لافتاً إلى أن صلاحيات الوكلاء تخولهم الفصل دون الرجوع إليه، مبيناً أن البلاغات حول الفساد تتعلق بقضايا حدثت في عهد الأمين السابق، وأنه لا يتحمل مسؤوليتها.
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