رفع نادي النصر شكوى رسمية ضد رئيس دائرة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم حمد الصنيع، وذلك على خلفية عدم السماح للنادي بالتسجيل بعد سداد رواتب اللاعبين وإنهاء القضايا المرفوعة ضده في غرفة فض المنازعات، حيث رفض الصنيع منح النصر رخصة التسجيل بسبب شكوى رفعها حارس الفريق الكروي الأول عبدالله العنزي طالب من خلالها فسخ عقده ومنحه الرواتب المتأخرة ومقدم العقد وهو ما احتج عليه النصر كونها قضية منظورة وأنه لايجب سداد مستحقاته في قضية منظورة لم يتم حسمها بشكل رسمي من قبل الغرفة.
وكان نادي النصر اضطر لسداد مستحقات العنزي لضيق الوقت الذي داهمه قبل مباراة الاتفاق الأسبوع الماضي، حيث تم الاستعانة بالمبلغ الموجود في الخزانة الخاصة بالمغربي محمد فوزير وناديه اتحاد الفتح الرباطي المغربي وهو ما أدى إلى تأخير التوقيع الرسمي معه حتى هذه اللحظة. في المقابل أجرت الرياضي اتصالاً بالصنيع لمعرفة رأيه حول ذلك الاتهام إلا أنه اعتذر عن الحديث لأسباب خاصة ثم أجرت اتصالات مع عدد من أعضاء الاتحاد السعودي لكرة القدم (رفضوا ذكر اسمهم) وأكدوا بدورهم على سلامة موقف الصنيع، مشيرين إلى أن النصر كان أسرع ناد يتم إنهاء إجراءات تسجيله في خلال أربع ساعات فقط نظرا لضيق وقت تقديمهم أوراق السداد، وأشار بعضهم إلى أن الصنيع طالب إدارة نادي النصر بسداد المستحقات الواجب سدادها للعنزي كون النصر رفض سداد رواتبه بحكم أن حوالات الرواتب البنكية للاعبين وصلت دائرة الاحتراف جميعها باستثناء رواتب العنزي وتم سداد آخر شهرين منها فقط.وفق “الرياضى”.
وشدد عضو في اتحاد القدم على أن موقف النصر كان سيكون سليماً لو أنه سدد للعنزي مستحقاته، وخصم ما يستوجب خصمه وهو مالم يحدث.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج