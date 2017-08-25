استبعد بيم فيربيك مدرب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم كل من علي الحبسي ورائد إبراهيم ونذير المسكري وسمير صالح من قائمة المنتخب الذي يستعد للقاء أفغانستان يوم 30 أغسطس المقبل وديا والمالديف في الخامس من سبتمبر المقبل في تصفيات كاس آسيا.
واستدعى فيربيك كل من نادي عوض وأحمد كانو المحترفين في الدوري القطري للانضمام لمعسكر المنتخب الوطني الذي سيبدأ بعد غد حيث اختار 26 لاعبا للمعسكر وهم : إبراهيم صالح وسعود الفارسي وسامي الحسني (العروبة) – رياض سبيت ومانع سعيد وسعيد سالم وعبد الله فواز(ظفار) – فائز عيسى وياسين الشيادي وعلي البوسعيدي ومحمد المسلمي ومحسن الغساني وخالد الهاجري (السويق) – جميل اليحمدي (الشباب) – علي الجابري (النهضة) – محمد فرج – فهمي دوربين (النصر) صلاح اليحيائي (السيب) ونادر عوض وأحمد كانو المحترفين بالدوري القطري.
وكانت بعثة المنتخب الوطني قد صلت مسقط فجر أمس قادمة من النمسا بعد أن نفذت برنامجا إعداديا استمر لأكثر من أسبوعين خاض خلالها 3 تجارب ودية أمام بعض الأندية بعد تعذر مواجهة منتخبات أوروبية وكان الأحمر قد حقق الفوز بثلاثية نظيفة في آخر تجاربه الإعدادية أمام فريق جوريكا أحد فرق الدرجة الأولى في سلوفينيا .
ويتواصل العمل الفني في إعداد المنتخب الوطني في الأول من أكتوبر وستكون إمارة دبي محطته ويلعب فيها مباراة ودية أمام الأردن بتاريخ 4 أكتوبر.وفق “أخبار 24”.
قائمة المنتخب الاول للمعسكر الداخلي
خلال الفترة من 27-8 الى 6-9 -2017م#OFA pic.twitter.com/yZxaIquqnp
— OFA – Official Page (@OmanFA) 24 août 2017
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